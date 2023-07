Meteo | dopo 7 anni torna El Nino | rischio caldo record e fenomeni estremi

Leggi su tpi

(Di martedì 4 luglio 2023) Le temperature nel mondo aumentano di anno in anno. Iche vengono registrati dall’Organizzazione mondiale dellarologia riguardano non solo l’Italia ma tutti i Paesi del mondo. L’avviso di nuove ondate diestremo deve essere preso molto seriamente – ha detto Petteri Taalas, segretario generale dell’ente delle Nazioni Unite – per prepararsi a limitare gli impatti sulla nostra salute, gli ecosistemi e le economie. Elsi verifica in media fra i 2 e i 7, e dura fra i 9 e i 12 mesi. L’ultimo si era verificato nel 2016, e aveva contribuito (insieme all’effetto serra di origine umana) a rendere quell’anno il piùmai registrato. Elaumenta le precipitazioni in parti del Sudamerica, il sud degli Stati Uniti, il Corno d’Africa e l’Asia ...