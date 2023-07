Meta | Zuckerberg lancia l' anti-Twitter | Threads diventa realtà

(Di martedì 4 luglio 2023) L'sta perreha deciso di accelerare e il nuovo progetto disarà presentato già giovedì prossimo. Si tratta di "", un nuovo sito di microblogging che punta a competere direttamente con il social di proprietà di Elon Musk. Secondo specialisti e analisti del settore consultati dal "Wall Street Journal", il nuovo social media si prefigura come un concorrente formidabile per, che dopo l'acquisizione da parte di Musk è alle prese con continue controversie e polemiche, l'ultima delle quali legata alla decisione di limitare il numero massimo di messaggi visualizzabili dagli utenti: una decisione che punterebbe ad ostacolare i profili fasulli e i sistemi automatici di analisi e censura dei contenuti di ...

Twitter bekommt Konkurrenz. Der Facebook-Gründer kündigt den Launch der Alternativ-Plattform an. Das sorgt für einen Hahnenkampf zwischen den Milliardären.Vage Ankündigungen hat es schon im Frühling gegeben, nun ist der Start fix: Meta, Mutterkonzern von Facebook und Instagram, startet eine ähnlich wie Twitter gestaltete App mit dem Namen Threads – just ...