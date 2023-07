Messi | il proprietario dell’Inter Miami | “Le trattative durate 3 anni | vi svelo quanto guadagnerà”

(Di martedì 4 luglio 2023) “Lepersonotre“. L’imprenditore statunitense Jorge Mas, compropietarioMilami insieme a David Beckham, svelaè durato il corteggiamento della Pulce, conclusa all’inizio di questa estate con l’arrivo del campione argentino nella Mls. Per convincere, è servito anche un contratto mostruoso, i cui dettagli sono stati svelati da Mas in un’intervista per il quotidiano spagnolo El Pais. “Ci sono state nell’ultimo anno e mezzo tante conversazioni con il padre Jorge. La trattativa l’ho considerata chiusa alla fine di maggio. David Beckham ha parlato con Leo, ma solo di questioni calcistiche, perché giocava ancora al Psg. Non voleva che sentisse alcuna pressione“, ha spiegato l’imprenditore statunitense. Mas ha poi svelato ...

Sugli exchange infatti i BTC, oltre che essere semplicemente venduti, possono esserea ... In olanda ed esempio, undi un'azienda agricola ha avuto la geniale idea di sfruttare il ...Sono le parole di David Beckham , co -dell'Inter Miami, che racconta le prime reazioni ricevute dopo l'annuncio relativo all'ingaggio di Lionel. 'Ho sempre detto che, avessi avuto ......sola In Austria i limiti di pista non rispettati hanno comportato oltre milleduecento casi...aveva raccomandato ai responsabili del Red Bull Ring - inutile sottolineare chi ne sia...

Il proprietario dell'Inter Miami svela cifre del contratto di Messi: Apple ... Fanpage.it

Sono 6,5 milioni gli italiani che andranno in vacanza con il cane o il gatto, per lo più in auto. Solo 3 su 10 con un'assicurazione animali domestici."Un paio di settimane fa mi sono svegliato con un milione di messaggi sul telefono e ho pensato 'Cosa è successo'. Normalmente non ...