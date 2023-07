Mercato Napoli | il sogno resta Scalvini | l’Atalanta alza il prezzo

(Di martedì 4 luglio 2023) Con il mese di luglio appena iniziato è partita ufficialmente anche la sessione estiva di. Tante le trattative in ballo tra cui l’ormai prossima cessione di Kim al Bayern Monaco che starebbe tenendo banco in casa. A giorni il sudcoreano dovrebbe accasarsi in Germania e per questo gli azzurri sarebbero già alla disperata ricerca di un sostituto che potrebbe portare il nome di, primo obiettivo dei campani. Secondo La Gazzetta dello Sport il giovane centrale sarebbe il sorvegliato speciale dei partenopei ma nelle ultime oreavrebbe aumentato ancora ildel cartellino.– difensore Atalantavuole 50 milioni perTra un addio ...

- ha spiegato Lever - Il calore dei tifosi diè ben conosciuto e non vedo l'ora di poterlo ... ma con buona esperienza' 'Con la firma di Alessandro Lever si apre il nostro. È un ...In pratica svolge lui le mansioni che sono state finora di Giuntoli nelle trattative di. Ilha tempo fino al 15 settembre per indicare un nuovo nome per l'incarico di diesse. "...Per piazzare i primi acquisti ( Hojlund e David i pallini dell'ex uomodel) bisogna prima perfezionare alcune cessioni per far cassa: Vlahovic e Chiesa sarebbero quelle che ...

Calciomercato, news di oggi in diretta: Giuntoli firma con la Juve, Lukaku è la priorità dell'Inter. Osimhen resta a Napoli ... Fanpage.it

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport apre al prestito di Ostigard. I tifosi del Napoli vorrebbero maggiore fiducia da Garcia.Il Napoli avrebbe puntato Schuurs con un'offerta da 25 milioni di euro: il presidente Cairo però ha bloccato la sua partenza ...