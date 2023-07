Mercato Napoli | arrivano conferme | possibile acquisto in Italia per 10 milioni! ESCLUSIVA

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 4 luglio 2023) Novità dianche per il, gli azzurri seguono un centrocampistano valutato 10 milioni di euro: tutti i dettagli. Il calciodelnon è ancora entrato nel vivo, con gli uomini del club impegnati a visionare profili e scegliere gli elementi da aggiungere alla squadra già competitiva di Rudi Garcia. Rispetto ad altri club di Serie A, gli azzurri possono anche permettersi qualche operazione per investimenti futuri. A tal proposito i proventi derivanti dal percorso nella scorsa Champions League e l’imminente cessione di Kim al Bayern Monaco – per circa 58 milioni di euro (valore della clausola rescissoria, ndr) -, agevoleranno e non poco il compito della dirigenza partenopea. Chi è Matteo Prati, il centrocampista della Spal che piace anche alTra i ...