Meloni in vacanza in Puglia con il volo di Stato? La gaffe della foto di Repubblica | è del 2020

" La presidente del consiglio Giorgiasi rilassa sorseggiando un cocktail sulla spiaggia di ...di Stato di ritorno dal Consiglio europeo di Bruxelles e ha trascorso qualche giorno di", ...Didascalia: 'La presidente del Consiglio Giorgiasi rilassa sorseggiando un cocktail s ulla ...di Stato di ritorno dal Consiglio europeo di Bruxelles e ha trascorso qualche giorno di'. ......di Stato di ritorno dal Consiglio europeo di Bruxelles e ha trascorso qualche giorno di". ...si trova sicuramente in Puglia, dove si è recata di ritorno dal vertice europeo di Bruxelles "...

Meloni in vacanza in Puglia con il volo di Stato La gaffe della foto ... Open

Il quotidiano progressista pubblica un'immagine della Meloni in spiaggia. "Si rilassa sorseggiando un cocktail in Puglia". Ma la foto è di tre anni fa, scattata a Ostia. E quello sorseggiato, non era ...Giusy Meloni fa impazzire i social con gli scatti in spiaggia a Formentera: il fisico è da mozzare il fiato. Il calciomercato si è appena aperto ufficialmente, ma la madrina rossonera e volto di Sport ...