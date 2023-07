Meloni | ' Il Pnrr? Metteremo i soldi a terra ad ogni costo'

Per questoha ringraziato, fra gli applausi dei 1800 imprenditori presenti, le imprese: 'Questo piccolo miracolo si deve al vostro lavoro'.Quella della premier vuole essere una promessa ...Vedi Anche: 'Metteremo a terra ilcosti quel che costi, ma c'è chi tifa contro' Proprio per la necessità di nuovi posti, la costruzione di nuovi asili nido doveva essere uno dei fiori all'...... per non parlare di immigrazione, transizione energetica e gestione del. Considerando la ... Non c'è da ridere né per lané per la Schlein. Il partito della premier torna a calare , seppur ...

Meloni: “Metteremo a terra il Pnrr costi quel che costi, ma c’è chi tifa contro” Il Fatto Quotidiano

ECONOMIA. Chi voleva misurare il grado o di simpatia o di convergenza (di interessi) tra gli imprenditori italiani e il governo di Giorgia Meloni doveva andare ieri all’assemblea di Assolombarda, la p ...Nodo PNRR, senza la terza rata del valore di 19 miliardi di euro, il governo Meloni sarà costretto a emettere nuovo debito, ergo nuovi BTP E’ la domanda che martella in queste ore gli italiani, e a q ...