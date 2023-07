Melo su Ronaldo | «A pranzo guardava i nostri piatti e scherzava su cosa avremmo dovuto mangiare»

(Di martedì 4 luglio 2023) Arthuril centrocampista brasiliano della Juve, ha rilasciato una lunga intervista al Mundo Deportivo dopo il suo deludente prestito al Liverpool “In linea di principio tornerò a Torino, ma il mercato è molto lungo e non sappiamoaccadrà. Potrebbe nascere qualdi interessante per me e per la Juventus. Ho un contratto e lo rispetto, ma vedremo” Nella sua carrieraha giocato con tre grandi attaccanti, Neymar, Messi eIl primo in Nazionale: «La prima volta che ho incontrato Neymar è stato in Nazionale, quando ero ancora al Gremio, ed era una persona che mi ha aiutato molto. Ney tiene molto agli altri e posso confermarlo dalla mia esperienza. E come giocatore, tutti vedono la qualità che ha, lo adoro» Su Messi «È una fuori serie. Forse il miglior giocatore della storia. O, ...

Arthur, il futuro alla Juve e l'aneddoto con Cristiano Ronaldo a tavola Tuttosport

Il centrocampista brasiliano ha rilasciato un'intervista al Mundo Deportivo: ha parlato della sua attuale situazione e ha ripercorso le tappe della sua carriera ...