Melenzane sottolio piccanti | tutto a crudo e le conservi a lungo!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 4 luglio 2023) Le melanzanene sono una ricetta deliziosa: vi permetterà di conservare questi ortaggi per l’inverno, ma senza troppa fatica e senza cottura. Scegliete solo e unicamente ingredienti di qualità, dalle verdure, alle spezie, dall’olio all’aceto. Non dimenticate che questo vi garantirà una resa da manuale. Il peperoncino previsto aggiungerà un tocco esplosivo a questa preparazione, per renderla indimenticabile. A dire il vero, però, dovrete accendere i fornelli comunque. Infatti, questa preparazione prevede l’uso di barattoli in vetro e per scongiurare ogni rischio, si rende necessaria la sterilizzazione. Fateli bollire senza coperchi per mezz’ora almeno, sbollentate anche i tappi, quindi lasciateli asciugare all’aria aperta. Ora spegnete il gas e mettetevi al lavoro. Curiose di scoprire come procedere? Iniziamo!...