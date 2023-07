Meghan Markle | dopo l’addio di Spotify altro duro colpo per la duchessa di Sussex

Jack Mann si è sposato. L'uomo d'affari, nonché il 'vero' testimone di nozze die il principe Harry ha detto 'sì' alla sua neo moglie. Fin qui nulla di strano, se non fosse che non è passata inosservata l'assenza dei duchi di Sussex. Secondo i tabloid inglesi, ...Il condizionale resta d'obbligo, ma stando all'indiscrezione riportata da Dagospia ci sarebbe addiritturatra i candidati a salire sul palco dell' Ariston a febbraio 2024. "Lo scorso ...Harry enon partecipano al matrimonio Jack Mann è apparso nella foto della 'banda di fratelli', scattata al Castello di Windsor la notte del matrimonio del principe Harry. Come il duca di ...La Duchessa di Sussex Meghan Markle è sempre più lontana da Buckingham Palace. La moglie del Principe Harry approda a Sanremo 2024.Secondo l’indiscrezione riportata da Dagospia, già lo scorso anno Amadeus sarebbe volato a Londra per provare a portare la duchessa di Sussex sul palco dell'Ariston. «Niente di fatto sicuramente per l ...