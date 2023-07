Meghan Markle | che potrebbe andare a Sanremo 2024 | «Possibili contatti»

(Di martedì 4 luglio 2023) Secondo l’indiscrezione riportata da Dagospia, già lo scorso anno Amadeus sarebbe volato a Londra per provare a portare la duchessa di Sussex sul palco dell'Ariston. «Niente di fatto sicuramente per l’esoso cachet. Ma circola voce che il conduttore ci stia riprovando»

... e non solo: 'E' un'attrice vicina alla famiglia reale inglese...'ospite della prossima edizione di Sanremo Che bomba! Ovviamente in tanti si staranno chiedendo chi potrebbe mai ...ospite del prossimo Festival di Sanremo 2024 Amadeus starebbe lavorando per portare la duchessa di Sussex all'Ariston, la moglie di Harry d'Inghilterra, sul palcoscenico del Teatro ...È presto per dire se l'idea di Amadeus di portarea Sanremo 2024 si avvererà oppure no, di sicuro nella Rai della prossima stagione le novità non mancheranno, a cominciare dall'addio, dopo 34 anni, di Bianca Berlinguer. I palinsesti ...

«Meghan e Harry in crisi»: secondo i tabloid l’ex attrice avrebbe già chiesto 80 milioni di sterline Corriere della Sera

Si torna a parlare della Famiglia Reale inglese e di un retroscena legato al Principe William che era stato male a causa di Harry e Meghan.Quella tra Meghan Markle e il principe Harry, secondogenito di Lady Diana e del principe Carlo, è una delle storie d'amore più chiacchierate di tutti i tempi. Per i modi, per ...