McDonald' s e Altroconsumo insieme per accompagnare i consumatori verso l' economia circolare

(Di martedì 4 luglio 2023) È stata lanciata ieri a Roma la nuova collaborazione tra's e, in occasione del dibattito dal titolo "Innovazione e alleanze nella filiera del riciclo del packaging"che ha visto istituzioni, player ed esperti didialogare sulle sfide da affrontare per...

McDonald's e Altroconsumo, alleanza per l'economia circolare Mark Up

La campagna educational è stata presentata oggi a Roma in occasione di un dibattito tra istituzioni, player ed esperti di economia circolare sulle sfide da affrontare per ridurre l’impatto sull’ambien ...Gli italiani, a tavola, scelgono il riciclo e il rispetto dell’ambiente. Al via la campagna di sensibilizzazione di McDonald’s per l’economia circolare: ...