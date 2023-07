Maxxi | la lezione di Dacia Maraini | “I luoghi di cultura non vanno puniti | andrò a presentare il mio libro”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 4 luglio 2023) Non vuole svelare il titolo del suoe la data, ma una cosa è certa: lei a presentarlo alci andrà, perché “non si debbono punire idove si fa”. Mentre ancora intorno alle affermazioni di Vittorio Sgarbi giudicate sessiste infuriano le polemiche, rinfocolate anche dal fatto che Cristina Comencini ha cancellato la presentazione del suoprevista per oggi,chiarisce di avere un’altra idea su come si debbano contrastare comportamenti che non si ritengono corretti: “Bisogna stare dentro aidie battersi”.: “Presenterò il mioal. Non bisogna punire idella ...