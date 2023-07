Maxi raid di Israele | sale a 10 il numero dei palestinesi uccisi a Jenin

(Di martedì 4 luglio 2023) E’ salito a 10 ildeinell’attacco dell’esercito israeliano ain Cisgiordania che è ancora in corso. Lo ha fatto sapere il ministero della sanità palestinese che parla del ritrovamento "di un corpo» in città di cui «ancora non si conosce l'identità». La stessa fonte ha riferito di oltre 100 feriti, 20 dei quali in modo grave. Confermata anche l’uscita...

Israele ha lanciato a Jenin la maggiore operazione militare su larga scala da almeno 20 anni in Cisgiordania. Un attacco via aria e via terra contro i focolai del terrore come ha detto il ministro ...Lo stesso Abu Mazen, mentre Hamas e la Jihad islamica minacciano vendetta, ha convocato una riunione urgente dell'Autorità nazionale palestinese e Giordania ed Egitto hanno condannato il...

Un attacco via aria e via terra «contro i focolai del terrore», ha detto il ministro della Difesa Yoav Gallant, che ha causato la morte di 8 palestinesi e il ferimento di altri 80, tra cui almeno 17 g ...