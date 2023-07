Maxi raid di Israele a Jenin | almeno 10 palestinesi morti

Israele ha lanciato a Jenin la maggiore operazione militare su larga scala da almeno 20 anni in Cisgiordania. Un attacco via aria e via terra contro i focolai del terrore come ha detto il ministro ...C'è anche il nome di Siro Girardi, 47enne autotrasportatore trevigiano, nellainchiesta antimafia diretta dal procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri e sfociata nel mega ...durante il...Ma dietro quelc'era solo uno scherzo. Addio al celibato, la hostess in aereo nega l'alcol: lo sposo e gli amici si infuriano (e finisce malissimo)rissa (finta) per non pagare il conto da ...

Maxi raid di Israele a Jenin, 8 palestinesi uccisi Agenzia ANSA

Israele ha lanciato a Jenin la maggiore operazione militare su larga scala da almeno 20 anni in Cisgiordania. Rabbia dell'Anp: 'Crimine di guerra'. In tremila lasciano il campo profughi ...Un attacco via aria e via terra «contro i focolai del terrore», ha detto il ministro della Difesa Yoav Gallant, che ha causato la morte di 8 palestinesi e il ferimento di altri 80, tra cui almeno 17 g ...