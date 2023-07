‘Maurizio racconta…’ | organizzazione eventi | quante pecche all’estero! Jessica Rossi fa sognare

Leggi su oasport

(Di martedì 4 luglio 2023) I MIGLIORI DELLA SETTIMANA Voto della settimana per l’Italia: 9,5Atleta della settimana (uomo): Giorgio Malan (pentathlon moderno)Atleta della settimana (donna):(tiro a volo) Si è conclusa trionfalmente, per l’Italia Team, la terza edizione dei Giochi Europei a Cracovia. Abbiamo stravinto il medagliere globale, posizionandoci come la prima potenza europea attualmente. Dopo il sesto posto nel 2015 e il quarto nel 2019, ora il medagliere vede il tricolore in cima alla vetta. Anche con l’assenza di discipline a noi favorevoli (ginnastica artistica, ciclismo su pista, canottaggio, nuoto, etc), siamo stati capaci di agguantare la storica cifra di 100 podi tondi (35 ori, 26 argenti e 39 bronzi). Atletica leggera (7 ori), tiro a volo (7) e kickboxing (6) sono state le discipline che hanno fatto la parte del leone. Ma forse la notizia più ...