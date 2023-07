Maurizio Landini Cgil | ' Con il governo il rapporto è pessimo | non vuole discutere con noi'

, segretario della Cgil, mette una pietra tombale sulle finte trattative proposte dal governo. "Il rapporto con il governo è pessimo. Di fatto oggi ci hanno convocato, ma sono tavoli ...... quali politiche" in un'affollata sala lauree della facoltà di Economia di Roma Tre con(Cgil) e Pierpaolo Bombardieri (Uil), moderati da Lina Palmerini. Read morePorta il nome di una famosa marca di macchine agricole e nel suo caso "nomen omen" pare roba fatta e caduta a fagiolo.non è mai stato così tondamente definito come in questi mesi nel su ruolo di "guardiano sociale" delle scelte del governo Meloni . Lo fa con la sua consueta grinta e lo fa con quello ...

Maurizio Landini: «Viva i giovani che non accettano settecento euro al mese. Dire no è un modo di fare sindacato» L'Espresso

Maurizio Landini (Cgil): «Ad oggi noi siamo di fronte a un governo che ha scelto di non discutere con le organizzazioni sindacali».Gigia Bucci è la nuova segretaria generale di Cgil Puglia, la proclamazione è avvenuta oggi a Bari. Bucci è stata eletta con oltre il 91% dei voti, su una platea di 180 ...