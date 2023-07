Mattia Zenzola svela tutta la verità sui rapporti con Benedetta e Christian | “Mi era mancato più di tutti”

(Di martedì 4 luglio 2023) Fin da subito nella scuola di Amici,Vari hanno dimostrato di avere grande sintonia. Una volta usciti dal telent sui ballerini sono circolati diversi rumor. Secondo alcune indiscrezioni i due sarebbero più che amici, main un’intervista a Libero ha parlato meglio del loro rapporto, che pare essere solo di amicizia. “Ad oggi tra le persone con cui mi sento di più ci sono Angelina, Wax,, sono le persone che sento più costantemente, inoltre di Angelina sono anche un fan, il nostro rapporto d’amicizia è qualcosa di molto bello. C’è tanta sintonia. Poi io nella vita non ho mai avuto tante persone, oltre mamma e papà, che si sono prese cura di me. Lei è una persona che comunque c’è per me, questa cosa mi piace tanto e ovviamente viceversa. Siamo tanto legati e ...

e Benedeta Vari sono una coppia oppure no Il gossip attorno ai due giovani, protagonisti nell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi , si è fatto ruggente nei giorni scorsi. Pare ...Nel cast, infatti, troviamo moltissimi dei volti dell'ultima edizione del talent show, uno tra tutti il vincitore. Ma, non solo. Saliranno sul palco in qualità di ballerini anche ...... ma ci saranno altri ex compagni di Amici : nel cast del corpo di ballo troveremo diversi volti del talent, come il vincitore della 22esima edizione, ma anche Megan Ria , Gianmarco ...Dall'uscita di Mattia Zenzola e Benedetta Vari da 'Amici', la marea di voci sulla loro possibile relazione non ha mai smesso di crescere. Nonostante la costante smentita dei… Leggi ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...