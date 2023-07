Mattia Zenzola svela la sua verità sul rapporto con Benedetta

... ma ci saranno altri ex compagni di Amici : nel cast del corpo di ballo troveremo diversi volti del talent, come il vincitore della 22esima edizione, ma anche Megan Ria , Gianmarco ...Anche Isobel Kinnear si è raccontata a Dimmi di te , il web format di Lorella Cuccarini . Dopo il vincitore dell'ultima edizione di Amici,e, dopo Angelina Mango , anche la ballerina australiana si è aperta con la showgirl e ha confessato cosa prova per Cricca. Dall'ingresso nel talent show di Maria De Filippi , sino alla ......che trae Benedetta sarebbe nato l'amore dopo la finale che lui ha vinto, tant'è che sono moltissime le occasioni in cui sono stati visti insieme e in atteggiamenti affettuosi., ...

Mattia Zenzola e Benedetta di Amici in love sui social Cosmopolitan

Dopo Mattia Zenzola e Angelina Mango, anche Isobel Kinnear si è raccontata a Lorella Cuccarini. Ospite dell'ultima puntata del format web Dimmi di te, la ballerina ha ricordato la sua esperienza ad ...Anche Isobel Kinnear si è raccontata a Dimmi di te, il web format di Lorella Cuccarini. Dopo il vincitore dell'ultima edizione di Amici, Mattia Zenzola e, dopo Angelina Mango, anche la ballerina austr ...