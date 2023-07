Mattia Fontemaggi | “Anche nelle Marche attenzione alle vendita degli immobili tra privati”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 4 luglio 2023) Sono molteplici i rischi per chi si affida al ‘fai da te’ in una trattativaare, per la complessità delle questioni burocratiche e tecniche fortemente aumentate in questo settore. La consulenza di un’agenziaare diventa fondamentaleper vendere in tempi brevi e al prezzo corretto. Fano, 4 luglio 2023. Lesono una regione che offre una qualità di vita unica, con paesaggi che si intrecciano tra mare, campagna e collina. Molti scelgono di acquistare una casa in autonomia, confidandosoluzioni offerte dai vari portali del settoreare online. Tuttavia, questa non è sempre la scelta migliore: procedere ad una corretta compranasconde molti rischi. Per questo motivo, è sempre più importante affidarsi a figure professionali ...