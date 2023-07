Mattarella in Cile | tra appello a pace e condanna dittatura

(Di martedì 4 luglio 2023) Nel giorno in cui ricorda con un messaggio agli Usa per il giorno dell'indipendenza l'importanza del "vincolo transatlantico" come "ancoraggio più solido dellae della sicurezza internazionale" il presidente della Repubblica, Sergio, ribadisce il suoalladal, dove si trova in questi giorni per una visita desiderata "da tempo" e rimandata per effetto del Covid."Sono lieto di essere riuscito a farla in un momento importante per la comunità internazionale, per le tensioni che ci sono e per il bisogno di far sentire, da parte dei Paesi che hanno vocazione alla, all'equilibrio e alla collaborazione internazionale, qual è la strada vera, la più giusta e la più adeguata per le sorti del mondo e questo luogo è espressione di questi valori", ha detto ...

