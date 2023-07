Mattarella a Biden | vincolo transatlantico ancoraggio solido per pace

Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio inviato al presidente degli Stati Uniti d'America, Joe, in occasione del Giorno dell'Indipendenza."Il profondo ...Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio inviato al presidente degli Stati Uniti d'America, Joe. "Washington e Roma sono unite nel comune impegno a ...Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio inviato al presidente degli Stati Uniti d'America, Joe. "Washington e Roma sono unite nel comune impegno a ...

Italia-Stati Uniti: Mattarella a Biden, "profondo legame di amicizia ... Servizio Informazione Religiosa

"Il profondo legame di amicizia tra i nostri Paesi, radicato nei valori condivisi di libertà, democrazia e diritti umani, è cementato dalla presenza negli ...(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden, ...