Marsiglia | Marcelino si presenta | «Conosco il presidente Longoria da 20 anni | lo considero un amico»

(Di martedì 4 luglio 2023)Garcia Toral, nuovo allenatore del, si èto in conferenza stampa elogiando ilPabloGarcia Toral, nuovo allenatore del, si èto in conferenza stampa elogiando ilPablo. PAROLE – «Ognuno di noi ha una diversa definizione di amicizia. Per me, con tutto il rispetto, une un collega non sono la stessa cosa. Per me sono cose molto diverse: unè chi mi aiuta quando ne ho davvero bisogno. Unè quello che c’è sempre, nella buona e nella cattiva sorte. Un collega c’è quando tutto va bene.Pablo, che ha 20meno di ...

...d'arrivo Primo colpo per il nuovo corso del, squadra che, nella scorsa Ligue 1 francese, ha raggiunto la qualificazione alla prossima edizione della Champions. Il nuovo tecnico,,......sembrava destinato a varcare i confini nazionali per abbracciare la causa dell'Olympique... Tra l'altro l'Olympique ha ingaggiato il terzo incomodo ovvero lo spagnoloGarcia Toral. ...2023 - 06 - 19 16:49:15in pole per la panchinain pole position per la panchina del. L'ex allenatore dell'Athletic Bilbao sarebbe la scelta della dirigenza ...Geoffrey Kondogbia, ex centrocampista dell’Inter, affronterà una nuova avventura in Ligue 1, al Marsiglia: trattativa in dirittura d'arrivo ...Geoffrey Kondogbia lascia l'Atletico Madrid e si trasferisce al Marsiglia. Tutto fatto per l'operazione che porterà il centrocampista ex Inter in Ligue 1: per il classe '93 pronto un contratto fino al ...