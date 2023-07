Maratona solidale Radio Rock per AIL Roma

Leggi su funweek

(Di martedì 4 luglio 2023) Dopo l’incredibile successo degli anni precedenti, torna lafor AIL, un’iniziativa promossa da106.6 a sostegno dell’AIL, Associazione Italiana contro le Leucemie – Linfomi e Mieloma. Si tratta di 28 ore di diretta non stop condotte dagli speaker diche si avvicenderanno alla conduzione con l’unico obiettivo di riunire la grande comunità dell’emittente attorno a una nuova impresa benefica. La raccolta fondi disi inserisce in un progetto di ricerca. Lo scopo è quello di sostenere l’AILper l’acquisto di tre apparecchiature (Spettrofotometro NanoDrop, Fluorometro Qubit Flex, Sistema per la purificazionedell’acqua ...