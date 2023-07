Mara Venier | tutti commossi per il marito | annuncio da brividi

(Di martedì 4 luglio 2023)e quella grande emozione per suo. L’ultima sua apparizione a Domenica in, con la morte nel cuore, ha colpito! È in vacanza da qualche settimana. Quando ha chiuso la sua stagione numero 14 alla conduzione di Domenica in, quella del record assoluto, lo ha fatto con la morte nel cuore. La conduttrice veneziana ha salutato con un sorriso forzato, perché soltanto la sua straordinaria professionalità ed attaccamento all’azienda televisiva di Stato le hanno permesso di andare in onda nonostante il gravissimo lutto che l’ha colpita soltanto poche ore prima. La scomparsa, improvvisa, di Pier Francesco Forleo,di sua figlia, Elisabetta Ferracini, nonché genero della conduttrice veneta, scomparso a soli 61 anni., ...

Alla conduzione della serata televisiva, come ormai da tradizione,e Alberto Matano, volti amatissimi dal pubblico televisivo, che accoglieranno sul prestigioso palco nel cuore della ...Ora comincerò a lavorare con il mio gruppo: sempre quello, perché squadra che vince non si cambia. Ammetto che ancora non c'ho messo la testa sopra. Ho appena finito'. A raccontare è, la signora della domenica (in) per antonomasia, che a settembre dello storico programma di Rai1 condurrà la sua personale quindicesima edizione. Quindici, come anche le edizioni del ...In questo modo, Domenica In epotrebbero avere una rivale di tutto rispetto nel pomeriggio della domenica. Al momento, tuttavia, queste sono soltanto indiscrezioni, per ulteriori conferme ...

Nuovo appuntamento con il Premio Biagio Agnes, giunto alla sua XV edizione, che dalla fin dalla sua nascita attribuisce i riconoscimenti a personalità che incarnano i principi più autentici della corr ...In seconda serata su Rai 1 la XV edizione del Premio Biagio Agnes. Alla conduzione Mara Venier e Alberto Matano. Ospiti Al Bano, Fausto Leali, Arisa.