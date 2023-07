Mannoia | Emma | Tananai | parata di big contro la violenza sulle donne

(Di martedì 4 luglio 2023) È passato un anno da quell'11 giugno 2022 quando, alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo), si teneva "Una. Nessuna. Centomila. Il concerto", un grande evento musicalela. L'impegno e la forza della musica a sostegno di questa causa continuano ora con "Una Nessuna Centomila - in Arena", il prossimo 26 settembre all'Arena di Verona.Protagonisti i grandi nomi della musica italiana: Alessandra Amoroso, Annalisa, Samuele Bersani, Brunori Sas, Elodie,, Fiorella, Francesca Michielin e, insieme sullo stesso palco, uniti con l`obiettivo di raccogliere fondi destinati ai centri anti. Sullo speciale palco dell'anfiteatro veronese, dove già in passato le voci della musica si sono unite ...

Il 26 settembre all'Arena di Verona grandi nomi della musica in scena per Una Nessuna Centomila con Fiorella Mannoia a fare gli onori di casa. Dal concerto di Campovolo 2022 l'iniziativa per sostenere vittime e centri antiviolenza. La cantautrice: "Dobbiamo aiutare le operatrici che lavorano sul campo"