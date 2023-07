Manfredi | “Querelle De Luca-Schlein? | E’ un problema del Pd”

(Di martedì 4 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Dopo il bilancio ci rivedremo con il gruppo del Pd e con i vertici politici del partito per valutare le proposte che vengono dal Pd. Adesso abbiamo un assetto e la delega all’Ambiente la sta seguendo l’assessore Santagada e sta facendo un ottimo lavoro. Valuteremo”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano, a margine del Consiglio comunale in merito a un riassetto delle deleghe e all’individuazione di un assessore all’Ambiente, casella che fino ad alcuni mesi fa era in quota Pd e che ora gestisce Santagada a seguito delle dimissioni di Paolo Mancuso. Per il sindaco di Napoli, Gaetano, il frequente botta e risposta a distanza tra il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, e la segretaria nazionale del Pd, Elly, “è undel Pd”. ...

