Mandò un sms all’amante | «Se muoio | è stata mia moglie» Ma i giudici la assolvono | perché c’erano segni di aggressione sul cadavere

(Di martedì 4 luglio 2023) È finito con l’assoluzione da parte della Corte d’Assise di Torino il calvario di Gaia P., 49 anni, che rischiava una condanna pesantissima per un sms mandato da suo maritopoco prima di morire. In quel messaggio, Ettore Treglia, 50 anni, aveva scritto: «Se mi succede qualcosa, èmia». Abbastanza per allertare la donna che si trovava in Puglia e spingerla a denunciare il caso alla procura. Gaia P. però aveva ripetuto fino all’ultimo in aula di essere sempreestranea alla morte3 di suo marito: «Non l’ho ucciso», ripotava prima di scoppiare in lacrime alla lettura della sentenza che l’ha assolta«il fatto non sussiste». La donna aveva spiegato che la notte del 5 aprile 2021 era andata a dormire. Il mattino dopo l’uomo, già in gravi condizioni di salute, era stato ...