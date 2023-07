Manchester United | è fatta per Mount Il saluto al Chelsea | 'Grazie per questi 18 anni'

(Di martedì 4 luglio 2023) In attesa dei comunicati ufficiali, Masonsaluta i tifosi del. Il centrocampista inglese lascia il club in cui è cresciuto...

D'altronde la volontà del giovane è stata fondamentale: ha rifiutato le tante e molto più ricche proposte ( PSG,e Tottenham ) che gli sono arrivate negli ultimi mesi, avendo ormai ......City - ottobre 2021) I GIOCATORI CHE HANNO RAGGIUNTO I 100 MILIONI (parte 2) LEROY SANÉ (City - dicembre 2018) VIRGIL VAN DIJK (Liverpool - settembre 2019) PAUL POGBA (...Il centrocampista marocchino è anche nell'orbita delma spera in un movimento del club blaugrana Al Khor (Qatar) 14/12/2022 - Mondiali di calcio Qatar 2022 / Francia - Marocco / foto Imago/Image Sport nella foto: Sofyan Amrabat ONLY ...Calciomercato Fiorentina: Sofyan Amrabat al centro di una nuova pista in uscita che lo vuole finito nel mirino dei Red Devils del Manchester United ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...