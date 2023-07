Maltempo | Coldiretti | ' in Lombardia da inizio estate già 13 eventi estremi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 4 luglio 2023) Milano, 4 lug. (Adnkronos) - Dall'dell'sono già 13 gliregistrati intra nubifragi, grandinate, bombe d'acqua e forti raffiche di vento. È quanto emerge dall'analisi dellaregionale sulla base dei dati dell'European severe weather database (Eswd) in occasione dei fenomeni diche stanno interessando la regione e che nelle scorse ore hanno provocato danni a macchia di leopardo nelle campagne di alcune aree del Mantovano, del Comasco e del Lecchese. In particolare, precisa lasulla base delle segnalazioni che stanno arrivando negli uffici sul territorio, in provincia di Como si registrano danni a Senna Comasco e Cantù, dove una violenta grandinata si è ...