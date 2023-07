Malagò | «Qualificazione delle italiane in finale inaspettata! Un derby…»

(Di martedì 4 luglio 2023) Giovanniha tracciato un bilancio del calcio italiano nella stagione conclusasi da poco. Il Presidente del CONI, intervenuto in collegamento su Sky Sport 24, ha parlato anche delladi Champions League dell’Inter. CONTRADDITTORIO – Giovanniè tornato sul percorso stagionaledi club italiani, fra cui l’Inter, e della Nazionale Azzurra: «Il termine corretto è: contraddittorio. Siamo andati sulle montagne russe, molto molto bene l’Europeo. Disastro la nonai Mondiali. Inaspettata, sotto ogni punto di vista, latre squadrealle finali. Con addirittura un derby nella Champions League e un’altra squadra in Europa League. Poi la doccia gelata nella mancata...

...nove discipline non dannodiretta ma punti pesanti per il ranking. È il primo vero banco di prova verso Parigi 2024'. Sono queste le parole del presidente del Coni, Giovanni(...Altre nove discipline non dannodiretta ma punti pesanti per il ranking. È il primo vero banco di prova verso Parigi 2024 le parole del presidente del Coni Giovannia Casa ...'Casa Italia è oramai un marchio di fabbrica - ha sottolineato- . E' bellissima. Guardare ... pronta a disputare l'Europeo che vale anche comeper Parigi 2024'. 'I Giochi Europei ...