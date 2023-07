Malagò | «L’Under 21 è stata una grande delusione | anche perché è la squadra del futuro»

(Di martedì 4 luglio 2023) Il presidente del Coni, Giovanni, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport sul calcio italiano. «Siamo andati sulle montagne russe. Molto molto bene l’Europeo, un disastro la non qualificazione ai Mondiali. Inaspettata sotto ogni punto di vista la qualificazione delle tre squadre italiane alle finali, con addirittura un derby nella Champions e un’altrain Europa League. Poi c’èquesta doccia gelata della mancata qualificazione del21 che poi è laolimpica e soprattuttoladel».ha continuato: «Ho molto apprezzato che Mancini abbia lasciato tre o quattro giocatori che erano di fatto non convocabili in pianta stabile nella Nazionale maggiore: Scalvini, Gnonto, Tonali. ...

