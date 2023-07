Malagò | «Italia Under 21? Grande delusione | l’Europeo era a portata di mano»

(Di martedì 4 luglio 2023) Giovanni, presidente del CONI, ha parlato del recente Europeo dell’21. Ecco le sue dichiarazioni Giovanni, presidente del CONI, ha parlato del recente Europeo dell’21. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Ci siamo rimasti male, è stato sinceramente una, anche perché al di là del fantascientifico arbitraggio della prima partita con la Francia era adi. Bastava sul 3-0 evitare di prendere due gol o bastava fare un gol con la Norvegia. La Francia era già qualificata di diritto, Inghilterra, Scozia, Irlanda e Galles hanno un’unica nazione che le rappresenta all’Olimpiade, la Gran Bretagna, quindi bastava poco per arrivarci».

