Maglia Napoli 2023 24 | il marchio bianco di MSC sull’azzurro | tra sei giorni sarà realtà

(Di martedì 4 luglio 2023) L’attesa per la presentazione della nuovadelper il campionato di Serie A-2024 è sempre più grande. Ilha annunciato la presentazione della nuovache avverrà lunedì prossimo alle ore 14, creando ulteriore attesa tra i tifosi. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, la SSCavrà un nuovo sponsor, ilMSC, il cui logodi colore. Fino al 2005, ilAcqua Lete è stato l’unico abbinato allapartenopea, ma le strade si sono ora separate. La presentazione della nuovaavverrà a bordo della Msc World Europa, una nave della flotta di Msc Crociere. Durante il prossimo campionato di Serie A, Msc ...

Alla presenza di centinaia di ultras e semplici tifosi, c'è stato l'omaggio all'iconico fuoriclasse che ha vestito ladeldal 1984 al ...Addio, le visite mediche sono già state fissate: la conclusione dell'affare è sempre più vicinoCon ladel Celta Vigo si è affermato come una delle grandi promesse del calcio spagnolo. Per ...Roma esono sempre interessate ma per ora restano a guardare l'evolversi dell'affare un ... nello specifico il giovane Lorenzo Colombo che ha mostrato buone doti con ladel Lecce l'anno ...

Maglia Napoli 2023-2024, design di Armani. Il marchio MSC sarà bianco AreaNapoli.it

«Verità e giustizia» è il messaggio che campeggia sulle maglie, ritraenti il volto del laureando, indossate da amici e familiari. Nella serata di ieri in migliaia ...Addio Napoli, le visite mediche sono già state fissate: la conclusione dell’affare è sempre più vicino Con la maglia del Celta Vigo si è affermato come una delle grandi promesse del calcio spagnolo.