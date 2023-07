Macron insiste dopo gli scontri | «Multe alle famiglie dei teppisti» L’annuncio di una legge di emergenza per la ricostruzione

(Di martedì 4 luglio 2023) Mentre la Francia sta lentamente riprendendo fiatoi disordini dei giorni scorsi, il presidente francese Emmanuel, che quest’oggi ha ricevuto all’Eliseo i sindaci di circa 220 comuni vittime di abusi e violenze in tutto il Paese, ha assicurato che il governo garantirà risposte «all?altezza di quello che hanno vissuto». Nel corso del suo discorso,ha espresso totale sostegno ai sindaci, sottolineando che però «non bisogna rifare le stesse cose che facciamo da decenni». Il presidente francese ha annunciato unadiper accelerare lala distruzione che ha colpito edifici, centri urbani e mezzi di trasporto, nonché aiuti finanziaricittà per riparare strade, comunali ed edifici scolastici e ...

E per far ciò,ha ribadito che intende "sanzionare le famiglie" dei cosiddetti casseurs (teppisti, ndr), da intendersi come una "sorta di tariffa minima da pagare alla prima stupidaggine" ...Dall'Eliseo rispondono così a chi chiede se Emmanuelsia convinto che ormai il peggio sia ... Timidamente, "gradualmente" - parola sulla quale simolto nei corridoi dell'Eliseo - si cerca ...vede i presidenti di Camera e Senato A mio avviso "le origini del male" affondano le loro ... ancora sia utilizzarle e nessuno, soprattutto i movimenti di sinistra, si sogna di ...

Roma, 4 lug (Adnkronos) – “Dobbiamo trarre delle lezioni da quanto sta accadendo in Francia: la prima è di evitare la costruzione di quartieri ghetto, la seconda è di garantire la diversità a scuola.Si è passati da 1.300 fermi a 150, e la notte scorsa è stata la prima senza scontri ma la ferita è profonda e può riaprirsi da un momento all'altro – Per questo, anche stanotte, per la quarta volta, i ...