L’uomo che ha sfigurato Lucia Annibali è libero | «Ma non ho mai voluto incontrarlo»

(Di martedì 4 luglio 2023) Rubin Talaban, condannato a 12 anni di carcere per avercon l’acido, è fuori dal carcere. Lui è uno dei due aggressori (l’altro è Altisin Precetaj) che nel 2013 su ordine dell’ex fidanzato Luca Varani la colpirono sotto casa a Pesaro. Lo sfregiatore ha usato una norma sui reati commessi da stranieri. E adesso è tornato in Albania da cittadino. Ha ricevuto l’espulsione lo scorso aprile. Avrebbe dovuto uscire il 9 ottobre 2024 con la buona condotta. Ma ha preferito uscire con la promessa di andarsene dall’Italia. E di non tornarci per dieci anni, altrimenti dovrà tornare in carcere ed espiare l’intera pena.in un’intervista rilasciata al Messaggero dice oggi che è giusto così: «Era previsto dalla sentenza che a fine pena tornasse nel suo paese. Così è successo». ...