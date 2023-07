Lukaku | virata Inter dopo Frattesi | la decisione col Chelsea

Con Simone Inzaghi poi, e la partenza di Romeluverso il Chelsea, Lautaro Martinez è ... però, in questa annata ha davvero dato unaancor più importante alla sua carriera. A dicembre è ...L'Inter era quella che si era più avvicinata all'argentino, tanto da aver anche trovato l'accordo, ma ladi Marotta suha pesantemente raffreddato la trattativa. Ora i nerazzurri devono ...Con Simone Inzaghi poi, e la partenza di Romeluverso il Chelsea, Lautaro Martinez è ... però, in questa annata ha davvero dato unaancor più importante alla sua carriera. A dicembre è ...Il giornalista Francesco Oppini ha lanciato una clamorosa ipotesi di mercato sul Napoli che vedrebbe per protagonisti Osimhen e Lukaku.Dopo la cessione di Brozovic, l'Inter cerca un centrocampista: continua il pressing sul Sassuolo per Frattesi, ma c'è un'alternativa ...