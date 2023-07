Lukaku vede solo l’Inter | blitz in sede e dialoghi col Chelsea ? TS

(Di martedì 4 luglio 2023)ha come priorità la chiusura dell’affare che punta a riportare Romeluin rosa a titolo definitivo dal. Ecco allora cosa è venuto fuori dall’incontro che si è svolto innella giornata di ieri secondo Tuttosport.E CIFRE ? A riferire delin, avvenuto nella giornata di ieri, per l’operazione legata a Romeluè stata l’edizione odierna di Tuttosport. L’incontro è finito in tarda serata e la spinta decisiva è arrivata dalla cessione di Marcelo Brozovic all’Al-Nassr. L’attaccante belga, dal canto suo, ha riferito a Mauricio Pochettino che non continuerà cole si sta nel frattempo allenando a Olbia, nella speranza che i nerazzurri sblocchino quanto prima la questione. L’intenzione ...

Ma farebbe pure quello stesso lavoro di movimento se ci fosseal centro. Di certo, l'Inter ha un attacco formidabile, con punte diverse da assemblare.la porta molto più di quanto si ......MARCUS - Infatti con Marcus l'Inter potrà ripartire come se in campo ci fosse. Non era forse questa la differenza principale tra l'Inter di Dzeko e quella di Big Rom Thuram è uno che se...Nella testa di Romelu, oggi, c'è solo l'Inter. L'attaccante belgasolo nerazzurro e spera che, presto, la situazione di stallo tra Chelsea (club che ne detiene il cartellino) e proprio l'Inter si risolvi. La ...

Lukaku si vede ancora a Milano, Inter alla ricerca di una formula ... L'Interista

Inter, verso l'addio ad André Onana: vale la pena Dissapori in seno al club, perché sacrificare il portiere per Romelu Lukaku Tutti i candidati in porta.