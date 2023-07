Lucia Annibali sfregiata con l’acido | libero uno dei sicari albanesi grazie a uno sconto di pena | “Non ho paura di lui | ma del mio ex”

(Di martedì 4 luglio 2023) È un uomoRubin Taleban, uno deiche 10 anni fa a Pesaro, insieme a un complice connazionale Altisin Precetaj, ha sfregiato con, avvocato ed ex deputata di Italia Viva, su ordine del suo ex fidanzato Luca Varani, anche lui avvocato. L’uomo era stato cond

Rubin Talaban, 41 anni, condannato con sentenza definitiva a 12 anni di reclusione per aver lanciato l'acido in faccia anon è più in carcere. Ha approfittato di quanto prevede una ...Uno degli uomini che hanno sfigurato con l'acidoè uscito dal carcere . Rubin Talaban era stato condannato a 12 anni e con buona condotta sarebbe dovuto uscire il 9 ottobre 2024. Grazie a una norma sui reati commessi da stranieri ha ...Nell'aprile del 2013 sfregiò con l'acido l'avvocatessa di Pesaro, deturpandole in volto ora, Rubin Talaban, 41anni, è un uomo libero, come riporta Il Messaggero . Per un compenso di 30mila euro, Talaban con un connazionale eseguì l'aggressione ...

Rubin Talaban ha scontato nove anni su dodici. Lo scorso aprile è stato espulso dall'Italia per fare ritorno in Albania: per 10 anni non potrà tornare in Italia.