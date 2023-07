Luchè dissa Salmo in Estate Dimme**a 2 dopo il riferimento al “telefono inglese” in 64 Bars | cos’è successo

Leggi su optimagazine

(Di martedì 4 luglio 2023) A suon di rime e beat,. Il botta e risposta tra i due rapper è iniziato nel 2019 e pare che non si voglia arrestare. A questo giro a tornare sull’argomento è stato il rapper sardo con il suo 64, ma per ricostruire la vicenda dobbiamo partire dall’inizio. Le origini Come ricostruiva un articolo pubblicato su il 29 settembre 2019, tra i due rapper non è sempre stato fuoco e fiamme. Trac’era stima reciproca, con l’artista partenopeo che nel 2017 spendeva parole di affetto nei confronti del collega sardo, che ricambiava chiamandolo “mostro sacro”. Il tutto sarebbe sfumato nel 2019. In quell’anno il rapper sardo avrebbe detto di non conoscere la musica di. Il 27 giugno 2019 Hot Block Radio riportava che il rapper ...