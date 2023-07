L’ONU ha approvato il versamento nell’oceano delle acque di Fukushima

(Di martedì 4 luglio 2023) È un piano proposto dal governo giapponese per poter smantellare la centrale nucleare, e molto contestato da popolazione e paesi vicini

È un piano proposto dal governo giapponese per poter smantellare la centrale nucleare, e molto contestato da popolazione e paesi ...È un piano proposto dal governo giapponese per poter smantellare la centrale nucleare, e molto contestato da popolazione e paesi ......di rilanciare il ruolo di leadership sui Goals dell'Agenda...con miniere di materie prime interessanti e strategiche per'... la Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen hae ...