Lollobrigida | “La sicurezza alimentare si garantisce col cibo di qualità | non con quello sintetico”

Lo ha detto Francesco, ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste a margine della presentazione del protocollo di intesa per la tutela e la valorizzazione ...... pilastri indispensabili per lae l'indipendenza del continente". Anche in questo caso le ... Anche di Fdi con le parole del ministro dell'Agricoltura Francescoha annunciato il no ...... tra gli altri, Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'ambiente e DellaEnergetica; Marina Elvira Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali; Francesco, ministro ...

Agricoltura: Lollobrigida, 'sicurezza alimentare non si garantisce con ... Il Dubbio

Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “La ricerca è fondamentale, è la vera sfida di questi tempi. Strampelli è l’antisegnano della rivoluzione verde, a parità di suolo raddoppia le produzioni: questa è la scelt ...Food Affairs si occupa di comunicazione, marketing, pubblicità, sostenibilità e promozione nei comparti Gdo, Horeca, Food & Beverage e Delivery.