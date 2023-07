Loftus - Cheek | ' è un onore essere arrivato al Milan'

"Con Tomori ho parlato molto negli ultimi due mesi, da quando si è cominciato a dire che sarei potuto venire al Milan". Lo rivela Ruben, compagno di squadra del difensore inglese ai tempi delle giovanili del Chelsea. A Milan Tv, il nuovo numero 8 rossonero spiega: "Fikayo mi ha detto che se fossi arrivato qui, avrei ...Sono arrivate le prime parole di Rubencon la maglia del Milan . Nel giorno della presentazione del numero di maglia ufficiale (8), queste sono state le prime dichiarazioni al canale ufficiale dei rossoneri. Sull'arrivo a ...La sensazione è che il calciomercato del Milan decollerà questa settimana, con la chiusura del prossimo colpo - dopo quelli di, che vestirà la maglia numero 8, e di Sportiello come vice Maignan - che potrebbe arrivare già oggi. Per adesso, nonostante sia appena iniziata, non è stata una sessione di calciomercato ...

Loftus-Cheek a MTV: "Un onore essere al Milan, ho sempre voluto venire qui. Leao è tra i migliori al... Milan News

"Con Tomori ho parlato molto negli ultimi due mesi, da quando si è cominciato a dire che sarei potuto venire al Milan". Lo rivela ...La scelta del numero 8, lasciato libero da Tonali ed eredità diretta di Gattuso, ha già dimostrato una discreta personalità. Ma Ruben Loftus-Cheek, ultimo ...