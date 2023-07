(Di martedì 4 luglio 2023) Avvio poco mosso per loBtp -. Il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato decennali italiani e quelli tedeschi si mantiene stabile a 169, mentre il rendimento dei Btp ...

Avvio poco mosso per lo- Bund. Il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato decennali italiani e quelli tedeschi si mantiene stabile a 169 punti base, mentre il rendimento deisale di un punto base al ...Rinascita di Lisbona dopo il crac In questa fase, i rendimenti decennali lusitani si aggirano intorno al 3,15% contro il 4,05 - 4,10% dei. Il famoso '' con i Bund, che in Italia sfiora i ...Scende lo, attestandosi a +157 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre ildecennale riporta un rendimento del 4,01%. Tra i listini europei pensosa Francoforte , con un calo ...

Lo spread Btp-Bund apre invariato a 169 punti base - Economia Agenzia ANSA

Ecco perché da quando Giorgia Meloni è premier il BTp 2033 in euro ha battuto il rendimento dell'omologa scadenza in dollari.Avvio poco mosso per lo spread Btp-Bund. Il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato decennali italiani e quelli tedeschi si mantiene stabile a 169 punti base, mentre il rendimento dei Btp sa ...