LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | si va a velocità turistica | 100 chilometri al traguardo

Di martedì 4 luglio 2023

LA CLASSIFICA GENERALE DELDE15.38 Probabilmente il gruppo se la sta prendendo comoda pensando alle fatiche dei prossimi due giorni, dove si affronteranno le prime vere montagne. 15.35 L'unico GPM di giornata è la Cote de Demu, 2al 3,5%, situato ai -27 dal. 15.32 Gruppo ancora tutto compatto, si procede ad andaturain questo tratto di leggera discesa. 15.29 Siamo vicini ai -100 dall'arrivo. 15.26 In pratica, si passa vicino ad una cappella dedicata alla Vergine patrona dei ciclisti nel 1958 e convertita in un museo del ciclismo. All'interno ci sono maglie di grandi campioni come Eddy Merckx, Luis Ocana, Tom Simpson, Bernard Hinault, Jacques Anquetil e Raymond ...