LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Jasper Philipsen fa doppietta e batte ancora Caleb Ewan Adam Yates ancora in giallo

(Di martedì 4 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE17.48! Al colpo di reni! Ma c’è stata un’ulteriore caduta sul rettilineo finale. 17.47 A terra anche Luis Leon Sanchez! Kristoff lancia la volata. 17.46 ULTIMO CHILOMETRO! 17.46 JAKOBSEN FINISCE PER TERRA! Insieme a lui anche Jacopo Guarnieri. 17.45 Curva a destra e si entra dentro il circuito. Ultimi due chilometri 17.44 Molto ben piazzato Mark Cavendish che ha davanti una decina di uomini. 17.43 Si mette davanti Nils Politt per la Bora-Hansgrohe, ma andatura troppo alta visto che mancano più di quattro chilometri. 17.42 ULTIMI CINQUE CHILOMETRI! Che ...

Sheeran si trovava in città per ilal Gillette Stadium di Doxborough e, durante una mattinata ... Inper il mondo Ed Sheeran si trovava nella zona di Boston per una serie di concerti in ...... Battititorna con la prima puntata questa sera e ad affiancare i due conduttori storici ci sarà anche Mariasole Pollio. Questa edizione sarà in diretta da Bari e Gallipoli e ilprevederà ...La cantautrice fiorentina emozionerà il pubblico con uncoinvolgente, fatto di canzoni ... Ad accompagnarla nella data, parte del suo"Io in blues", ci saranno Max Frignani (chitarra), Piero ...

LIVE Tour de France 2023, tappa di oggi in DIRETTA: nuova occasione per i velocisti OA Sport

Dopo aver preso parte come ospiti a Musicultura e al Festival di Porto Rubino, da domani, mercoledì 5 luglio, parte il tour che vedrà i Santi Francesi protagonisti dei più importanti festival in giro ...Serata revival quella di giovedì 17 agosto a Carpino. In piazza del popolo alle 22 fa tappa il ‘Rinasco Live Tour’ dei Collage. In scaletta i maggiori successi della band come ‘Tu mi rubi l’anima’, ...