LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | gruppo compatto dopo 10 km | andatura tranquilla

(Di martedì 4 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE13.40 Tra circa 80 chilometri ci sarà il traguardo volante di Notre-Dame des Cyclistes. 13.36 Si pedala ancora con grandissima tranquillità in. 13.33 Ladinon è di certo adatta per un’azione da lontano. Ecco perché finora non ci sono stati ancora tentativi di fuga. 13.30ancora5 km. Grande serenità per ora in corsa. 13.26 Per ora nessuno ha provato ad attaccare. 13.23 COMINCIA UFFICIALMENTE LA QUARTADELDE! 13.20 Questa la top 20 della classifica generaletre ...