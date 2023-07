...Per i due grandiallo Stadio Olimpico di Roma il 4 luglio e a San Siro il 20 luglio, Blanco è tornato a lavorare con Fabio Novembre, che aveva già curato l'allestimento del palco per il...... domenica 6 con NANDO RIZZO, "Ritratti & Canzoni" in frazione Bossoleto. Giovedì 17 agosto, si ... SETTEMBRE chiude il ricco cartellone, mercoledì 6 la AMARCORD ROCK BAND con un Musicanni '70 '...... la musica torna in piazza San Marco a Venezia domenica 9 luglio con Paolo Conte, che si esibirà nell'ambito del, qualche mese dopo lo straordinarioalla Scala di Milano. Conte torna a ...

LIVE Tour de France 2023, tappa di oggi in DIRETTA: andatura compassata, non c'è lotta a 110 chilometri dal traguardo OA Sport

A report in Times of India quoted NCP leader and Rajya Sabha MP Praful Patel as saying that 51 out of 54 NCP legislators had given a letter to Sharad Pawar that Nationalist Congress Party should align ...Madonna's ICU health scare could well have cost the chart-topping singer "millions of dollars" after the cancellation of her upcoming world tour.The Vogue hitmaker was forced to pull the plug on her ...