LIVE Nuoto | Europei juniores 2023 in DIRETTA | DOPPIETTA D’ORO AZZURRA NELLA 4×100 STILE LIBERO!

(Di martedì 4 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.00. Da metà gara in poi è stato un dominio assoluto per gli azzurri D’Ambrosio, Messina, Chiaversoli e Passafaro che hanno inflitto un secondo e mezzo alla Francia, argento con 3’19?39, bronzo per la Lituania con 3’20?53 18.59: OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! SECONDO TRIONFO AZZURROSTAFFETTA. ARRIVA UNASTORIA. Gli azzurri vincono con 3’17?87 18.58: Ai 300 Italia, Francia, Ungheria. Mezzo secondo di vantaggio per gli azzurri 18.57: Ai 200 Francia, Italia, Ungheria 18.56: Ai 100 Ungheria, Italia, Francia 18.54: L’Italia ci prova ancheseconda finale di giornata! Quella dellamaschile. Azzurri in finale con il miglior tempo questa mattina. Queste le squadre finaliste: 1 ...