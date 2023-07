LIVE Italia-Georgia 0-0 | Mondiali rugby U20 in DIRETTA | parte la prima frazione

Leggi su oasport

(Di martedì 4 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPRIMO TEMPO 10:59 Squadre che si dispongono nelle rispettive metà campo. Si può iniziare. 10:58 E’ il momento dell’inno nazionaleno. 10:57 Tutti in piedi per il canto deglini! 10:55entrano in campo accolte dall’applauso degli appassionati presenti sugli spalti. 10:51 Al Danie Craven Stadium di Stellenbosh (Sudafrica) è tutto pronto per l’inizio del match. Si attende soltanto l’ingresso delle due compagini. 10:47 Davvero ghiotta l’occasione per gli azzurri di Massimo Brunello, che devono vincere centrando il bonus offensivo per sperare nellaposizione del gruppo C. 10:43 Buongiorno e ben ritrovati nellascritta della terza ed ultima giornata ...